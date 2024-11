Efekt Wieku Relatywnego - Jak w szkółce piłkarskiej pomóc dziecku rozwijać się na równych zasadach?

Czym jest Efekt Wieku Relatywnego i dlaczego ma znaczenie?

Efekt Wieku Relatywnego (RAE) polega na tym, że dzieci urodzone na początku roku kalendarzowego są statystycznie bardziej reprezentowane w profesjonalnej piłce niż te urodzone później. Wynika to z różnic w rozwoju fizycznym i poznawczym – zawodnicy urodzeni na początku roku są zazwyczaj bardziej rozwinięci fizycznie i poznawczo niż ich młodsi koledzy urodzeni w ostatnich miesiącach roku, np. w listopadzie czy grudniu. Taka różnica może sprawić, że starsi zawodnicy są częściej wybierani przez trenerów, zauważani przez skautów i rekrutowani przez akademie.

Wyobraź sobie, że masz dwójkę dzieci – jedno urodzone w styczniu, drugie w grudniu. Choć różnica wieku to tylko 11 miesięcy, na etapie dzieciństwa taka różnica może być kluczowa. Starsze dziecko może być wyższe, silniejsze, szybsze – co daje mu wyraźną przewagę. Z kolei młodsze może mieć trudności z dotrzymaniem tempa, co często prowadzi do zniechęcenia i obniżenia motywacji.

Dlaczego dzieci urodzone na początku roku mają większe szanse w szkółkach piłkarskich?

Selekcja w szkółkach piłkarskich: Dzieci urodzone na początku roku mają większe szanse na wybór do akademii, ponieważ są bardziej rozwinięte fizycznie. Ta przewaga fizyczna bywa kluczowa, ponieważ trenerzy, obserwując grę, naturalnie zauważają i wybierają zawodników, którzy lepiej sobie radzą na boisku.

Rozwój fizyczny i przewaga psychologiczna: Starsi zawodnicy, widząc swoje sukcesy na boisku, budują pewność siebie. Każdy udany trening i mecz potęguje ich motywację do dalszego rozwoju. Z drugiej strony, młodsi mogą czuć się zniechęceni – ich mniejsza wydolność i siła mogą sprawiać, że często przegrywają pojedynki z rówieśnikami, co może prowadzić do rezygnacji z piłkarskiej drogi.

Przewaga w zespołach profesjonalnych: Przewaga uzyskana w akademii często przenosi się na dalsze etapy rozwoju piłkarskiego. Zawodnicy, którzy w młodości dominowali w grupach, mogą dalej czerpać korzyści ze swojego wczesnego rozwoju, uczestnicząc w bardziej intensywnych treningach i lepszych warunkach szkoleniowych.

Wiedząc o RAE, warto podjąć kroki, aby pomóc dziecku rozwijać się na równych zasadach. W TSA opracowaliśmy metodykę, która niweluje negatywne skutki RAE i pomaga każdemu dziecku odnaleźć się w drużynie, niezależnie od wieku kalendarzowego.

Jak Wirtualna Akademia Piłkarska TSA pomaga rodzicom i dzieciom rozwijać się bez względu na wiek? Budujemy pewność siebie dziecka w oparciu o jego umysł i wiedzę!

Indywidualne podejście do szkolenia i profilowanie pozycji

W Wirtualnej Akademii TSA każdy zawodnik jest traktowany indywidualnie. W pierwszym kroku rozwijamy umiejętności teoretyczne dzieci, ucząc ich kompetencji zawodnika w podziale na sześć głównych pozycji na boisku i aż 14 profili pozycyjnych. Dzięki temu dziecko uczy się i rozumie że ma wyznaczoną i jasno określoną rolę na boisku. W efekcie wie, jakie są jego zadania, jaką pełni funkcję w drużynie oraz co może poprawić, aby osiągnąć pełen potencjał, niezależnie od tego, czy jest starsze czy młodsze w grupie i jakie ma warunki fizyczne. W pierwszym etapie stawiamy moc umysłu poznawczego dziecka nad mocą jego fizyczności. Dziecko rozumie doskonale zasady gry i swoją rolę, jak ma lepiej grać od bardziej rosłych zawodników i jak ma wygrywać z większymi zawodnikami. Uczymy tego poprzez zasadę 184 umiejętności. Rozumie że gra się głową/rozumem/myśleniem i nabiera pewności siebie, co przekłada się na umiejętności bez względu na fizyczność.

Nauka przez doświadczenie – wirtualna rzeczywistość (VR)

Dziecko lepiej rozumie, gdy coś widzi i doświadcza na własne oczy. W TSA korzystamy z nowoczesnej technologii VR, aby zapewnić dzieciom naukę, jaką stosują najlepsi zawodnicy na świecie. Dziecko ma okazję uczyć się gry z perspektywy mistrzów piłki nożnej, co pozwala mu analizować boisko, decyzje i akcje, zanim przełoży to na własne działania. Dziecko w lekcjach czerpie wiedzę z umiejętności najlepszych zawodników na świecie. Inspiruje się i na boisku rozgrywa wzorem Lewandowskiego, Ronaldo czy Mbappe. Utożsamia się z idolami i umacnia się przekonaniu, że wygrywa się jak idole - najpierw głową/myśleniem a potem wykonaniem. Nabiera pewności siebie, co przekłada się jeszcze bardziej na umiejętności bez względu na fizyczność.

Równowaga między teorią a praktyką – jak w szkole

Czy nauka powinna wyglądać jak w szkole? Najpierw teoria, potem zastosowanie, a na końcu praktyka? W TSA wykorzystujemy taki model – dziecko uczy się najpierw teoretycznie, jakie zadania powinno pełnić na swojej pozycji, następnie ćwiczy to w wirtualnej rzeczywistości ze swoimi idolami, a na koniec testuje te umiejętności na boisku. Dzięki takiej ścieżce, dziecko zaczyna rozumieć swoje dysproporcje/zdolności fizyczne i samo zaczyna tym zarządzać podporządkowując się sprawdzonemu już z sukcesem rozumieniu i myśleniu taktycznemu. Dziecko staje się coraz bardziej samodzielne i nabiera pewności siebie, co oczywiście przekłada się jeszcze bardziej na umiejętności bez względu na fizyczność - ale jednocześnie dziecko zaczyna rozumieć tę korelację i świadomie planować i ją wykorzystywać. Tak tworzy się w nim umysł dojrzałego zawodnika

Zasada 184 umiejętności – klucz do wszechstronności

Nasza akademia oferuje program obejmujący 184 umiejętności – to podstawy, dzięki którym dziecko może budować swoją przyszłość. Od dryblingu po strategię, od techniki podań po pracę zespołową – TSA uczy wszechstronności, która jest niezbędna, aby odnieść sukces w piłce nożnej bez względu na posturę czy fizyczność dziecka. Każdy zawodnik jest jak trybik w drużynie, który musi precyzyjnie współpracować z innymi. I każdy trener marzy o 11 takich zawodnikach, a rodzic aby jego dziecko było jednym z takich trybików w perfekcyjnej maszynie odnoszącego sukcesy zespołu.

TSA – wsparcie dla trenerów, rodziców i dzieci

Edukacja online w ramach Wirtualnej Akademii TSA to miejsce, w którym każde dziecko, bez względu na wiek i poziom rozwoju, ma możliwość wyrównania swoich szans. Pomagamy zawodnikom nie tylko poprawić kondycję i technikę, ale przede wszystkim zrozumieć swoją rolę w drużynie i w piłkarskim świecie. Oferując dzieciom trenującym w różnych szkółkach moduł edukacji teoretycznej oraz indywidualne podejście, dostęp do 184 umiejętności oraz treningi wzbogacone technologią VR, TSA jest doskonałym uzupełnieniem i stwarza warunki, które pomagają każdemu dziecku odkryć jego pełen potencjał. Dzięki systematycznemu szkoleniu, rozwoju przez teorię i praktykę oraz nowoczesnym metodom edukacji, dziecko będzie gotowe, by podjąć wyzwanie i rozwijać się w drużynie, niezależnie od daty urodzin.

Przyszłość w piłce nożnej to Sezon 1 TSA

Efekt Wieku Relatywnego nie musi być przeszkodą na drodze do sukcesu, jeśli tylko odpowiednio podejdziemy do rozwoju młodego piłkarza. Dzięki Techno Soccer Academy dziecko ma szansę uczyć się, rozwijać i zdobywać doświadczenie, które pomoże mu przełamać ograniczenia wynikające z jego wieku.